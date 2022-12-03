Баку, 3 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Азербайджана получило информацию, что на территорию Нагорного Карабаха якобы прибыли 14 граждан Ирана. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Официальный Баку называет Нагорный Карабах «территорией Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент». МИД назвал «незаконным» приезд иранских граждан без согласования с азербайджанскими властями.

«Любой иностранный визит на территории Азербайджанской Республики должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики, принципами суверенитета и территориальной целостности», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что азербайджанский МИД направил в посольство Ирана в Баку ноту с требованием прояснить ситуацию. В настоящее время ожидается ответ на запрос.

Стоит отметить, что о приезде иранских граждан в Нагорный Карабах 1 декабря сообщили азербайджанские СМИ. Якобы их пропустили через пост российских миротворцев. В издании Qafqazinfo сообщили, что это якобы «террористическая диверсионная группа», которая прибыла для проведения соответствующих тренингов.