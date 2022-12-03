Грозный, 3 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации, которая в настоящее время наблюдается в зоне ответственности командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова. В отличие от фейков, которыми заполонили интернет-пространство различные сомнительные источники, в том числе украинские, Алаудинов всегда сообщает об истинном положении дел, отметил чеченский лидер.

(сс) Рамзан Кадыров Апты Алаудинов

По его словам, бойцы ВС РФ устойчиво удерживают города Сватово и Кременная, зачищают город Бахмут в ДНР. В совместных действиях в этих направлениях задействованы бойцы ЧВК «Вагнер» и 1-го армейского корпуса ЛНР.

«Наши подразделения не отступают в районе городов ЛНР Сватово и Кременная. Там выстроена крепкая линия обороны, от которой ведутся непрерывные наступательные действия. Все попытки украинских бандформирований контратаковать захлёбываются, они несут большие потери», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил глава Чечни, в зоне ответственности генерала Алаудинова им противостоят в основном натовцы. Между тем бойцы подразделений Чечни находятся в прекрасном расположении духа и боеготовности и не допускают «провала обороны или наступательных действий». Военнослужащие полностью подготовлены к зиме, оснащены самыми необходимыми средствами ведения боя, в том числе дронами и другим высокоточным оружием.