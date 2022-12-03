Астрахань, 3 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. В Астрахани устранили аварию по прорыву канализационной трубы на водоеме ерик Казачий, где был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили 3 декабря в мэрии города.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Астрахань

В мэрии заявили, что подрядная организация устранила аварийную ситуацию на частных канализационных сетях, проходящих через ерик Казачий. Заменен участок аварийной трубы протяженностью около десяти метров.

Последние 15 лет частично пересохший водоем ерик Казачий нуждается в реабилитации. По данным властей Астрахани, введение режима ЧС было необходимо для легитимности проведения работ. Сообщается, что собственник сетей на протяжении нескольких дней препятствовал работе городских коммунальных служб, не допуская их в помещение канализационной насосной станции.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» власти Астраханской области до 2024 года проведут экологическую реабилитацию и расчистят более 60 водных объектов региона.