Токио, 3 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду считает, что для республики есть только один верный путь — вступление в Евросоюз. Об этом она 3 декабря заявила на японском телеканале NHK.

European People's Party Майя Санду

«Если мы вступим в ЕС, мы будем в большей безопасности, значительно расширятся возможности экономического развития. Вступление в ЕС — единственный путь для нашего выживания», — сказала Санду.

Она также считает, что Молдавии нужно войти в НАТО, но этому якобы мешает присутствие российских миротворцев в Приднестровье.

Напомним, Санду находится с официальным визитом в Токио. Она провела встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Он пообещал, что Молдавии будет предоставлена помощь на сумму 2,9 млрд иен, или $22 млн.