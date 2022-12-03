Париж, 3 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 2023 год, несомненно, будет омрачен замедлением темпов мировой экономики. Об этом глава французского государства сообщил в интервью TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«2023 год, несомненно, будет омрачен замедлением мировой экономики. Многие из наших соседей вступают в рецессию, но не Франция. Мы должны продолжить работу и подготовиться к более сильному восстановлению, которое должно произойти в 2024 году», — отметил президент Франции в интервью.

Глава государства пояснил, что дни сейчас тяжелые, что для некоторых граждан стоимость жизни сказывается на повседневной жизни, но если посмотреть на всю остальную Европу, Франция среди тех, у кого дела идут хорошо.

«Мы будем продолжать держаться», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что единственный способ восстановить финансовое равновесие распределительной системы — это «работать немного дольше».