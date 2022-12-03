Минск, 3 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Протокол к соглашению между странами — Россией и Белоруссией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере подписан в Минске. Об этом сообщили в министерстве обороны Белоруссии 3 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

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«Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу подписали протокол между Белоруссией и Российской Федерацией о внесении изменений в соглашение […] о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

Также сообщается, что главы минобороны двух государств обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Других подробностей не сообщается.