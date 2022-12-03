Москва, 3 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко за роман «Семь дней до Мегиддо» и писатель, глава Ассоциации союзов писателей и издателей России, главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов за свою книгу «Саров. Два подвига» стали лауреатами всероссийской литературной награды «Премия читателя» 2022 года. Имена лауреатов указанной премии 3 декабря были объявлены на книжной ярмарке «Нон-фикшн».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Лукьяненко раздает автографы

«В номинации «Художественная проза» — фантастический роман «Семь дней до Мегиддо» Сергея Лукьяненко. В номинации «Документальная проза (Non/fiction)» — книга «Саров. Два подвига» писателя, журналиста и общественного деятеля Сергея Шаргунова», — объявили организаторы литературной награды.

При этом, по данным организаторов, в 2022 году в шорт-лист премии вошли 12 изданных в минувшем году книг: «Ильич» Сергея Волкова, «Чужие игры» Вадима Панова, «Пассажир с детьми» Льва Данилкина, Transhumanism Inc. Виктора Пелевина, «Лесков» Майи Кучерской, «Нулевые» Романа Сенчина, «Очарованные Енисеем» Михаила Тарковского, «Человек из красного дерева» Андрея Рубанова, а также названные книги Лукьяненко и Шаргунова.

Отметим, всероссийскую литературную награду «Премия читателя» считают главной наградой библиотечного сообщества и вручают на основе анализа спроса читателей в библиотеках РФ и финального голосования жюри, которое состоит из молодых писателей в возрасте от 18 до 35 лет.