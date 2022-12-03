Киев, 3 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Проукраинские власти города Краматорска (ДНР), пока находящегося под оккупацией ВСУ, заявили о ракетном ударе по промышленной зоне 3 декабря. Об этом написал глава города Александр Гончаренко в социальной сети.

ИА REGNUM Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ

По его данным, по промзоне ударили четыре ракеты. Пока неизвестно, чтобы кто-то из людей пострадал.

Напомним, в октябре 2022 года в рамках СВО российские военные начали интенсивно наносить удары по важным для ВСУ объектам подконтрольных Киеву территорий.