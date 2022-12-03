Часть города в Херсонской области обесточена из-за артобстрела ВСУ
Донецк, 3 декабря, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Один из кварталов города Новой Каховки в Херсонской области обесточен из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом 3 декабря сообщается в Telegram-канале горадминистрации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электричество
«В результате обстрела поврежден газопровод, оборваны электрические провода. <…> Ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения решено провести в воскресенье, 4 декабря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не проживал в доме, в который попал снаряд.
Ранее в штабе обороны ДНР сообщили о мирной жительнице, пострадавшей при обстреле города Донецка со стороны вооруженных сил Украины.