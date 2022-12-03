Париж, 3 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что единственный способ восстановить финансовое равновесие распределительной системы — это «работать немного дольше». О пенсионной реформе зашла речь в ходе интервью главы французского государства телеканалу TF1.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Да, мы должны провести эту реформу», — подтвердил Эммануэль Макрон свою готовность повысить установленный законом пенсионный возраст в стране.

«Если мы этого не сделаем, мы оставим систему распределительных пенсий под угрозой. Все серьезные исследования показывают это. Комитет по мониторингу пенсий очень хорошо это показал: потребности в финансировании огромны, и они будут продолжать расти в ближайшие годы», — подчеркнул глава государства.

По его словам, «единственный рычаг, который есть» для восстановления финансового баланса, «это работать немного дольше».

Напомним, во время президентской кампании Эммануэль Макрон выступал за повышение установленного законом пенсионного возраста с 62 до 65 лет. После переизбрания порог пенсионного возраста снизили до 64 лет в сочетании с увеличением срока уплаты взносов. Мера, оправданная перспективой устойчивого возврата дефицита, который к концу пятилетки превысит 12 млрд евро.