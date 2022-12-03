Париж, 3 декабря, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Европейский союз превратился в тоталитарную структуру, о чём говорит его абсолютно прокиевский курс. Об этом 3 декабря написал в своём Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Gauthier Bouchet Вице-председатель крайне правой партии Франции «Национальный фронт» Флориан Филиппо

Обратив внимание на ситуацию с Венгрией, которой, как считает политик, ЕС не даёт субсидии из-за её неполной поддержки Зеленского, Филиппо указал на то, что Венгрия может впасть в тяжёлый кризис, но, видимо, у Брюсселя свои приоритеты.

«ЕС тоталитарен, мы должны покинуть его!» — заявил Филиппо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия заявляет, что средства ЕС, предусмотренные в его бюджете для Венгрии, пока решено не выплачивать Будапешту. При этом Венгрии предъявляются формальные претензии.