Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Вести международную урановую политику без России, которая является одним из крупных производителей и поставщиков урана, невозможно. Такое мнение 3 декабря на пленарном заседании Конгресса молодых учёных высказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, говоря о вероятной реакции на возможную попытку стран, которым Росатом сегодня продает уран, ввести на него ценовые ограничения.

ИА REGNUM Россия

«Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику», ― пояснил Лихачев, слова которого приводит ТАСС.

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Он также указал на то, что главным игроком на рынке урана является Китай, при этом Россия присутствует в сумме на более чем половине из 40% китайских добывающих предприятий.

«Я вообще сильно сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта», ― подчеркнул глава Росатома.

Как сообщало ИА REGNUM, США хотели бы достичь полной независимости от поставок ядерного топлива из России, заявила 26 октября американский министр энергетики Дженнифер Грэнхольм, выступая на международной министерской конференции МАГАТЭ по теме «Ядерное государство в XXI веке» в Вашингтоне.

«США рассчитывают стать способными получать ядерное топливо из собственных источников, поэтому мы разрабатываем стратегию в сфере снабжения ураном как посредством оборонного производства, так и с помощью дополнительной добычи большего количества урана», — сказала Грэнхольм.