Николаев, Украина, 3 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Памятник великому русскому полководцу Александру Суворову в Николаеве был облит красной краской неизвестными. Об этом 3 декабря сообщает местное издание «НикВести».

Йозеф Крейцингер. Портрет А. В. Суворова. 1799

Также издание выложило фотографию, на которой видно, что белый бюст Суворова местами покрыт пятнами красной краски.

При этом памятник Александру Васильевичу Суворову был открыт 23 ноября 2010 года у кафедры военной подготовки Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского по инициативе местных студентов и преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря памятник советскому писателю Николаю Островскому демонтировали в городе Шепетовке Хмельницкой области Украины.