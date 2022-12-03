Минск, 3 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прибыл с рабочим визитом в Минск для переговоров с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Сообщается, что самолёт с Шойгу приземлился на аэродроме «Мачулищи».

«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Напомним, Шойгу до этого посещал Минск 3 февраля. Тогда он встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко.