Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию
Глава Минобороны России прибыл в Минск для переговоров с белорусским коллегой
Минск, 3 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прибыл с рабочим визитом в Минск для переговоров с главой минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Шойгу
Сообщается, что самолёт с Шойгу приземлился на аэродроме «Мачулищи».
«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Напомним, Шойгу до этого посещал Минск 3 февраля. Тогда он встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко.