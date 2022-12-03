Париж, 3 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «не паниковать» из-за возможных перебоев с электроэнергией зимой. Об этом глава французского государства заявил в интервью TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Без паники, в этом нет смысла. Правительство проводит работу, чтобы подготовиться на крайний случай, если будет необходимость отключить электричество на несколько часов», — заявил Эммануэль Макрон, говоря о запланированных и целенаправленных отключениях электроэнергии этой зимой в случае перегрузки электросети.

По словам главы Франции, правительство в сотрудничестве со всеми соответствующими заинтересованными сторонами несет ответственность за подготовку к возможным сценариям, чтобы во всей стране не было полного беспорядка.

«Если все вместе мы выполним план трезвости, представленный правительством, то есть сократим потребление энергии примерно на 10% (…) тогда мы сможем пережить холодный декабрь и январь», — продолжил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор французского национального оператора системы передачи электроэнергии (RTE) Томас Вейренк исключил краткосрочные отключения электроэнергии, несмотря на холод.