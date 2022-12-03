Берлин, 3 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Энергетический кризис в 2022 году обойдется Германии в €100 млрд. Такие данные приводит газета Handelsblatt на основании аналитических материалов консалтинговой компании McKinsey.

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Так, согласно исследованию, несмотря на большие расходы на энергоносители, ФРГ не сможет отказаться от газа в ближайшие десять лет. Причиной, по мнению аналитиков, станет непростой переход на возобновляемые источники энергии.

«Потребность в газе сохранится у нас еще в течение более чем десяти лет», — цитирует газета представителя компании McKinsey Александера Вайса.

При этом, если отказаться от газа из России, то Норвегия и Нидерланды, остающиеся в качестве его поставщика, не смогут удовлетворить ФРГ полностью. А попытка восполнить дефицит сжиженным газом приведет к удорожанию топлива, считают исследователи.

Что касается перехода на зеленую энергетику, то и в этом случае имеется масса сложностей. В числе первоочередных — недостаток рабочей силы. Так, Германии потребуется до 2025 года 180 тыс. дополнительных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что поставки сжиженного природного газа из Катара не смогут покрыть все потребности Германии в топливе.