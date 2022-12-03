Ереван, 3 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 декабря принял прибывшего в Ереван сотрудника Госдепа США, старшего советника по переговорам на Кавказе Филиппа Рикера. Об этом сообщает пресс-служба армянского МИД.

Филип Рикер

«Собеседники обсудили последние события, связанные с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном, нагорно-карабахской проблемой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзоян в ходе беседы обвинил Азербайджан в применении силы, использовании «воинствующих» угроз и «провокаций». По мнению армянского министра, это мешает нормализации ситуации в регионе.

По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями о том, как идёт процесс демаркации азербайджано-армянской границы и разблокировании дорог между странами. Мирзоян также заявил, что Ереван требует вывода азербайджанских войск с территории Армении.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.