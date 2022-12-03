Белград, 3 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Белграду не следует допускать даже мысли о том, чтобы ввести или поддержать антироссийские санкции. Об этом 2 декабря в эфире телеканала Pink заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

Mil.ru Флаги России и Сербии

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«Что касается России, мы никогда не должны даже задумываться о введении санкций», ― указал политик, пояснив это тем, что «нынешняя Россия защищает сербские национальные интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что новое сербское правительство во главе с премьер-министром Анной Брнабич продолжит линию по отказу от введения Белградом антироссийских санкций.

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Российский дипломат добавил, что об этом свидетельствуют выступления нового главы правительства Сербии в парламенте страны, парламентские дебаты и заявления новых сербских министров, в которых нет элементов, указывающих на возможное изменение позиции Белграда в вопросе введения санкций против России.