Вена, 3 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. По случаю Дня Неизвестного Солдата состоялось возложение венков и цветов на советском воинском захоронении в австрийском городе Маннсвёрт-Швехат, сообщает 3 декабря российское посольство в Австрии в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии приняли участие посол России в Австрии Дмитрий Любинский, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, руководитель российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов и сотрудники российских загранучреждений.

Согласно паспорту воинского захоронения от 1993 года, там покоятся 249 человек. В июле 2022 г. были завершены при поддержке посольства масштабные поисковые работы и установлены 210 ранее неизвестных имен погибших красноармейцев.

Напомним, советское воинское захоронение в городе Маннсвёрт-Швехат было открыто 16 июня 1962 года по инициативе австрийских муниципалитетов Раннерсдорф и Швехат.