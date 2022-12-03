Берлин, 3 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день более половины жителей Германии (61%) негативно оценивают работу правительства страны во главе с канцлером Олафом Шольцем. Об этом заявлено 3 декабря на основании данных опроса общественного мнения, который был проведён институтом исследования общественного мнения Civey по заказу немецкого журнала Der Spiegel.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Согласно этим данным, 61% опрошенных отрицательно относится к работе правительства Шольца, причём 45% оценивают её «очень негативно» и только 29% респондентов её одобряют.

Также указывается, что в большей степени деятельностью нынешнего немецкого правительства разочарованы в Восточной Германии, и добавляется, что, если бы выборы в бундестаг проходили бы в эти выходные, 28% участников опроса отдали бы голоса за ХДС или ХСС, 21% — за партию «зелёных» и только 19% за правящую социал-демократическую партию, а ещё 7% голосов получили бы свободные демократы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что продолжающийся поток беженцев с Украины не радует Европу. В ряде стран ЕС уже «стонут» от наплыва украинцев. Зима станет сложной и даже драматичной для них.