Тбилиси, 3 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) пять месяцев проводила мирные акции протеста, добиваясь освобождения экс-президента страны Михаила Саакашвили, но результата нет. Об этом 3 декабря заявил журналистам председатель ЕНД Ника Мелия, передаёт агентство «Интерпрессньюс».

European People's Party Никанор Мелия

Он участвует в протестной акции возле офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Протестующие требуют освободить осужденного Саакашвили из заключения. Они заявляют, что в противном случае он якобы может умереть.

Мелия отметил, что ранее ЕНД отказывалась от радикальных действий, но теперь все увидели, что ненасильственные акции не принесли результата.

«Я думаю, что только разговоры и стенания не выведут нас из этого тупика. Те, кто действительно обеспокоен, должны решить, чем, насколько и в какой степени они готовы к самоотверженности», — сказал Мелия.

Напомним, члены ЕНД захватили парламент Грузии в 2003 году, приведя к власти своего лидера Саакашвили. В 2012 году «националы» потеряли власть в ходе парламентских выборов. Они также безуспешно пытались снова захватить парламент в июле 2019 года. Тогда их удалось разогнать только после жёстких действий спецназа.