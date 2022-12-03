Вашингтон, 3 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Военные США перехватили рыболовецкое судно, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого находилось свыше 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива. Об этом 3 декабря сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

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В заявлении американских военных говорится, что военно-морские силы США на Ближнем востоке перехватили траулер, перевозивший более 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива, в Оманском заливе.

Груз обнаружили во время проверки судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января 2022 года эскадра пятого флота ВМС США задержала судно с грузом взрывчатых веществ в Оманском заливе.

Подробнее в материале: ВМС США перехватили в Оманском заливе судно с грузом взрывчатых веществ