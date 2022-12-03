Луганск, 3 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации у российских военных минимальные потери, заявил 3 декабря разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловское (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По словам военного, продвижение ВС РФ можно было назвать медлительным. «Но оно всегда было грамотное, с минимальными потерями, — рассказал он в интервью РИА Новости. — Каждый боец был на счету».

Он также рассказал, что артиллерийские удары корректировали, стараясь «минимизировать потери среди своего личного состава».

У российских военных высокое морально-психологическое состояние, они рвутся вперёд, но всё же сначала «ровняют с землей» убежища боевиков, уничтожают технику ВСУ, а уж затем идут штурмовать улицы, сказал разведчик.

Для этого сначала разведка изучает движение боевиков ВСУ — их высадки, перемещение техники. Затем по позициям ВСУ работают миномёты и гранатомёты, и уже после этого начинается штурм. В результате потери среди российских солдат минимальные, причём это «не приукрашивание чего-то».