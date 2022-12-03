Париж, 3 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Франция и США должны разработать стратегию возвращения России за стол переговоров с Украиной. Об этом 3 декабря заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«У США и Франции одинаковое видение по Украине: продолжать помогать ей, сделать все, чтобы оказать давление на Россию, с тем чтобы она вернулась за стол переговоров», — сказал Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.

Также президент Франции добавил, что обе страны продолжат военную поддержку и защиту АЭС на Украине.

Ранее Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу TF1 о намерении продолжить поставку вооружения и военной техники киевскому режиму.