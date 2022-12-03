Вена, 3 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В соглашения по защите Запорожской атомной станции в первую очередь входит пункт об отводе вооружений. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

«Вывод вооружений с электростанции — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — приводит слова Гросси La Repubblica.

Как отметил глава МАГАТЭ, не отказывается от соглашения и принципа защиты станции и Россия. Договоренности с Украиной по поводу прекращения обстрелов территории АЭС уже достигнуты.

«Москва и Киев уже принципиально договорились о прекращении обстрелов в районе ЗАЭС», — заявил Гросси.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на достижение договоренностей по вопросу безопасности Запорожской АЭС до конца текущего года.