* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мелитополь, 3 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. По местам формирования усиленной тактической киевской националистической группы «Сич — С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую командование боевиков ВСУ может задействовать для наступления в Запорожской области, нанесены удары российской артиллерии. Об этом 3 декабря рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Function.mil.ru Удар

«Непосредственно сегодня прилетело по местам формирования тактической группы «Сич» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по позициям боевиков на берегу Днепра, с которых осуществлялся обстрел Запорожской АЭС», — приводит его слова ТАСС.

Также Рогов уточнил, что указанная усиленная тактическая группа киевских нацистов формируется в Никополе для наступления на позиции российских войск, когда это позволит погода.

«Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», — пояснил глава движения «Мы вместе с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обязательно посетит Донбасс, но не в ближайшее время.