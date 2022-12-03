Москва, 3 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Высказывания папы Римского Франциска о якобы жестокости бурятов и чеченцев в зоне специальной военной операции на Украине являются непрофессиональными и поэтому недопустимы. Такое мнение в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» 3 декабря высказал глава рабочей группы комиссии Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).

Patriarchia.ru Архиерейский собор РПЦ. 2017

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«Когда человек уровня папы Римского, предстоятель церкви выделяет два народа и говорит об их особой жестокости, то это очень некрасиво смотрится, потому что попахивает сами знаете чем ― нацизмом, если угодно», ― подчеркнул он.

Епископ Феоктист также добавил, что РПЦ «ещё даст компетентную оценку высказыванию папы Римского».

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В интервью американскому иезуитскому изданию America Magazine, высказывая своё мнение о спецоперации на Украине, папа Римский заявил о якобы жестокости российских военнослужащих. В частности, он назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими представителями российской армии, совершающими ужасные преступления против граждан Украины.

Представители Ватикана пообещали проверить перевод интервью папы Римского, отметив, что не уверены в том, что слова Франциска перевели правильно, и заверив, что в любом случае никто «не хотел обидеть народы России».