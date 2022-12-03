Лондон, 3 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Британские правоохранительные органы задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Об этом 3 декабря сообщает газета Independent со ссылкой на заявление британского агентства по борьбе с преступностью.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Великобритании

Отмечается, что бизнесмен, обвиняемый в отмывании денег, был задержан в четверг, 1 декабря, в своем «многомиллионном» доме в Лондоне.

Имя задержанного не называется.

Ранее издание The Times сообщало, что забастовки в Великобритании серьезно нарушат работу медучреждений, что может привести к отмене 140 тысяч операций и приемов.