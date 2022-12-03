Махачкала, 3 декабря, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Дагестане обнаружены мёртвыми сотни тюленей. Трупы животных были найдены в Кировском районе города Махачкалы — на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак, сообщили 3 декабря в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Https://vk.com/sealrescue Погибший тюлень на берегу Финского залива

По предварительным данным ведомства, число мёртвых тюленей составляет до 700 особей. При этом данные по числу трупов животных могут увеличиться после проверки.

«Число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены», — говорится в сообщении управления.

В настоящее время ведется проверка, она проходит на всем побережье Каспийского моря в Дагестане. Для установления причин столь массовой гибели животных переданы для исследования биологические материалы в Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Данные о массовой гибели тюленей переданы в правоохранительные и надзорные органы, в том числе в управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Ростехнадзора, УФСБ по Дагестану.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Дагестане обнаружили около ста погибших тюленей на берегу Каспия. Из них половина была найдена в Дербентском районе, остальные — в Кировском районе Махачкалы.