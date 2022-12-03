Париж, 3 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Французские власти собираются поставить киевскому режиму дополнительное оружие. Об этом 3 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

Официальное интернет-представительство президента России Эммануэль Макрон

«Мы будем поставлять Украине дополнительное вооружение. Как? Наши производители будут производить вооружения как можно быстрее… иногда мы возвращаем вооружения, направленные странам, которые в нём не нуждаются, а также мы проводим совместные с другими странами программы», — сказал он.

При этом Макрон уточнил, что Франция имеет некоторые «красные линии» в этом вопросе и никогда не пойдет на ослабление боеспособности своей армии из-за поставок оружия Киеву.

«Второе ограничение — мы никогда не будем поставлять такое оружие Украине, которое может поставить нас в ситуацию вовлечённости в конфликт и нападения на Россию, на её территории», — добавил французский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание Тhe Аmerican Сonservative написало, что, когда для США возникнет реальный риск войны с Россией, они перестанут вооружать Киев.