Мелитополь, 3 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Переброска сил ВСУ к Артёмовску (ДНР) делается для вида, заявил 3 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».

Владимир Рогов Владимир Рогов

Владимир Рогов «Показательно боевики Зеленского перебрасывают из Орехова, с запорожского направления, в окрестности Бахмута небольшое количество своих боевиков чуть ли не прилюдно».

Российская сторона располагает информацией, сказал Рогов, что ВСУ усиливают свои подразделения в Запорожье: ночью с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск в Орехов идёт техника.

Выглядит это так, будто «всё выводят», а на самом деле — «усиливают группировку по ночам, что вызывает чувство тревоги и понимание того, что они не откажутся от удара на Запорожье».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил об успешном ударе российской армии по заводу «Запорожтрансформатор» (город Запорожье, Украина).

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