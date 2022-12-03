Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли в результате столкновения с поездом в Ростовской области. Об этом изданию ТАСС сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону 3 декабря.

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«Двое погибших. Водитель 1937 года рождения, пассажирка 1946 года рождения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительным данным, виновником инцидента стал водитель автомобиля, проехавший на красный свет.

Уточняется, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако этого оказалось недостаточным в связи с небольшим расстоянием до столкновения. Пассажиры и локомотивная бригада поезда не пострадали.

Ранее сообщалось, что количество пострадавший в результате ДТП в Саратове выросло до 11 человек.