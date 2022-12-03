Париж, 3 декабря, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не пойдет на ослабление боеспособности своей армии. Об этом глава французского государства заявил в интервью телеканалу TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

В ходе интервью Макрон ответил на вопрос, может ли Франция поставлять больше оружия киевскому режиму не в ущерб себе.

Эммануэль Макрон «Мы никогда не пойдем на ослабление способности нашей армии защищать нашу собственную территорию и наших граждан».

Президент Франции также заявил, что страна не намерена поставлять такое оружие, которое сделало бы её стороной конфликта.

В интервью Эммануэль Макрон рассказал о своем многодневном государственном визите к президенту США Джо Байдену, которого он назвал «другом», а также о ситуации на Украине, энергетическом кризисе и пенсионной реформе.