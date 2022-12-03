Москва, 3 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В данный момент российские власти анализируют ситуацию с введением странами Запада ограничения цен на нефть из РФ, к введению такого потолка цен был проведена определённая подготовка. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как указал представитель Кремля, в данный момент в Москве ведут анализ этого решения стран Запада и к введению такого потолка цен была проведена определённая подготовка.

«Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что для работы в России учёных из других стран необходимо создавать привлекательные условия, международные научные связи разрывать нельзя.