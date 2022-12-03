Гоа, Индия, 3 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Индийском штате Гоа изнасиловали российскую туристку. По подозрению в совершении преступления арестованы двое граждан Непала. Полиция города Калангута задержала злоумышленников 2 декабря после получения информации об изнасиловании, пишет газета Times of India.

nakashi Полиция

Из подробностей совершенного преступления известно, что 37-летняя гражданка России отдыхала в кругу семьи и друзей на побережье Аравийского моря. После посещения обзорной экскурсии по штату 1 декабря она вернулась в отель, употребила алкоголь и легла спать.

К ней в номер проник один из служащих отеля, как она предполагает, и изнасиловал её. На этом дело не закончилось, его коллега попытался совершить то же самое спустя какое-то время, однако женщина позвала на помощь. В настоящее время по данному происшествию ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад в Индии двое местных жителей, один из которых подросток, изнасиловали туристку из России.