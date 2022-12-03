Москва, 3 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обязательно посетит Донбасс, но не в ближайшее время. Об этом 3 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

«Со временем это произойдёт, конечно. Это же регион Российской Федерации», — сказал официальный представитель Кремля.

Стоит отметить, в сентябре 2022 года Песков также заявил, что не сомневается в приезде Путина в Донбасс, «когда время придёт».