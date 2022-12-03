Москва, 3 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Нет никакой информации о том, что в России может начаться новая мобилизация, сообщил 3 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Дмитрий Песков «Никакой информации на этот счёт нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена».

Напомним, в России частичная мобилизация в рамках проведения СВО была объявлена 21 сентября 2022 года, завершилась она в конце октября.