Москва, 3 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день неизвестно, когда состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом 3 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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«Пока точной даты нет», ― указал официальный представитель Кремля на вопрос о планах телефонных переговоров лидеров двух государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «добиться конкретных вещей» и не допустить эскалации конфликта на территории Украины. Глава Пятой республики добавил, что среди прочего намерен обговорить с российским лидером вопрос безопасности Запорожской АЭС.

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3 ноября французский лидер в интервью телеканалу TF1 подтвердил намерение в ближайшее время обсудить Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.