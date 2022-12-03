Донецк, 3 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка, а также Горловка, Гольмовский, Каштановое, Широкая Балка и Ясиноватая были обстреляны киевскими нацистами. Об этом 3 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района со стороны боевиков Киева был зафиксирован в 12:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Кроме этого, уточняется, что в 12:40 киевские формирования выпустили три снаряда калибра 152 мм по Каштановому, в 12:50 — три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 13:30 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 14:10 — ещё три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 14:10 — пять снарядов калибра 152 мм по Горловке и восемь снарядов калибра 152 мм по Широкой Балке, в 14:15 — три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 14:20 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 15:10 — пять снарядов калибра 152 мм по Гольмовскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Новочервоное Троицкого района Луганской Народной Республики подвергся обстрелу со стороны киевских боевиков.