Претория, ЮАР, 3 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В ЮАР начался сбор подписей с требованием к президенту Сирилу Рамафосе не уходить в отставку в связи с обвинениями в возможном нарушении конституции, передает радиостанция SABC.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

По последним данным, опубликованная в социальных сетях петиция собрала тысячи подписей. Сообщается, что её инициатором стал известный в ЮАР правозащитник Брам Ханеком, который считает, что ЮАР под руководством действующего президента многого достигла и число достижений увеличится, если Рамафоса сохранит пост главы государства.

Опубликованный фондом социальных исследований опрос общественного мнения показал, что только 35% избирателей из числа сторонников правящей партии «Африканский национальный конгресс» готовы поддержать ее без президента Сирила Рамафосы. Кроме того, 62% респондентов уверены, что Рамафоса сможет остаться у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент России Владимир Путин и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провели телефонные переговоры. Стороны подчеркнули обоюдный настрой на расширение сотрудничества как в торгово-экономической, так и в инвестиционной сферах.

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