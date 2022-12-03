Берлин, 3 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Россия не ведёт против Германии «энергетической» войны, если говорить об этом с точки зрения международного права. Подобные заявления министра финансов Германии Кристиана Линднера не стоит воспринимать буквально. Об этом заявили в правительстве ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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«Термин «энергетическая война» используется символически и не является войной в международно-правовом смысле», ― говорится в ответе германского правительства на запрос партии «Альтернатива для Германии», который приводит РИА Новости.

Таким образом даётся понять, что «Россия в сложившейся ситуации использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей», пояснили в правительстве.

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Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер в своих интервью различным германским СМИ нередко использует выражение «энергетическая война», которую, по его мнению, развязала Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста цен на энергоносители, который спровоцировали введённые Западом санкции против энергетического сектора России, почти десятая часть всех предприятий в Германии, а это более 300 тысяч, столкнулась с финансовыми трудностями, которые могут привести к банкротству.

По данным информационной системы Crif, в ноябре число компаний, которые могут разориться, выросло на 15,6% по сравнению с показателем за март. При этом до конца года банкротство прогнозируется 14,5 тыс. компаний и до 17 тыс. таких случаев в 2023 году.