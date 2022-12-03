Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Для работы в России учёных из других стран необходимо создавать привлекательные условия, международные научные связи разрывать нельзя. Об этом 3 декабря заявил генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев на II Конгресса молодых ученых.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Лихачев

«Международная обстановка будет требовать от нас большой внутренней мобилизации. Никакого разрыва международных научных связей быть не должно. Наоборот, мы должны создавать пространства, привлекательные и для наших лучших специалистов, и для тех, кто хочет действительно соприкоснуться с нашими лучшими технологиями», — приводит его слова ТАСС.

Также глава Росатома отметил, что России в этой ситуации нужно ориентироваться на развитие сотрудничества с дружественными странами, однако, по его мнению, и имеющиеся у нашей страны дружественные круги в недружественных странах также не должны быть закрытыми для российской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что в США испугались сбоев в торговле нефтью после введения потолка цен на российскую нефть.