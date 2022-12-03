Европу в 2023 году ждет продолжение тяжелого энергетического кризиса — ЕК
Тяжелый энергетический кризис в Европе продлится и в 2023 году — комиссар ЕК
Брюссель, 3 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон пророчит Европе в 2023 году продление тяжелого энергетического кризиса. Это обусловлено ограничениями на поставки энергоносителей из России, заявила политик в интервью японскому телеканалу NHK.
Во всех трудностях жителей Европы Симсон обвинила Россию, заявив, что это она якобы объявила Евросоюзу энергетическую войну.
При этом выход из создавшейся ситуации комиссар видит в увеличении поставок газа из Норвегии и дополнительных поставок сжиженного природного газа с мирового рынка. Кроме того, как считает Симсон, в будущем справиться с проблемой позволит поставка водорода, который может прийти на смену углеводородам.
«Велики возможности зеленого водорода, получаемого от энергии ветряных станций и других видов возобновляемой энергии. К 2030 году цены на водород станут конкурентоспособными с ископаемыми ресурсами», — заявила еврокомиссар.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Европу ждет трудная зима в 2023–2024 годах, заявила генеральный директор Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен. По её словам, ЕС пока неспособен сократить зависимость от российского топлива без того, чтобы снизить собственное энергопотребление.