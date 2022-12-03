Брюссель, 3 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Комиссар по энергетике Европейской комиссии Кадри Симсон пророчит Европе в 2023 году продление тяжелого энергетического кризиса. Это обусловлено ограничениями на поставки энергоносителей из России, заявила политик в интервью японскому телеканалу NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Во всех трудностях жителей Европы Симсон обвинила Россию, заявив, что это она якобы объявила Евросоюзу энергетическую войну.

При этом выход из создавшейся ситуации комиссар видит в увеличении поставок газа из Норвегии и дополнительных поставок сжиженного природного газа с мирового рынка. Кроме того, как считает Симсон, в будущем справиться с проблемой позволит поставка водорода, который может прийти на смену углеводородам.

«Велики возможности зеленого водорода, получаемого от энергии ветряных станций и других видов возобновляемой энергии. К 2030 году цены на водород станут конкурентоспособными с ископаемыми ресурсами», — заявила еврокомиссар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Европу ждет трудная зима в 2023–2024 годах, заявила генеральный директор Европейской комиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен. По её словам, ЕС пока неспособен сократить зависимость от российского топлива без того, чтобы снизить собственное энергопотребление.