Париж, 3 декабря, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Новая архитектура безопасности Европы должна также предусматривать гарантии для России. Об этом 3 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Речь идёт, в частности, о словах президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России, развёртывая оружие, которое может ей угрожать», — сказал Макрон.

По его мнению, западным странам нужно готовиться к тому, что после завершения конфликта на Украине нужно будет думать о защите союзников и предоставить гарантии безопасности России, когда с ней возобновятся переговоры.

Напомним, Макрон уже заявлял в феврале 2021 года, что нужна новая международная архитектура безопасности. Французский лидер также отмечал, что она обязательно должна предусматривать диалог с РФ.