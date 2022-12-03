Киев, 3 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В данный момент в семи областях Украины и в Киеве объявлен режим воздушной тревоги. Это 3 декабря следует из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях, а также в Киеве и захваченной боевиками ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два пункта дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, уничтожили российские военные в ходе спецоперации.