Париж, 3 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это намерение глава Пятой республики подтвердил 3 декабря в интервью телеканалу TF1.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

«Я намерен переговорить с президентом Путиным после беседы с гендиректором МАГАТЭ и обсудить в особенности ситуацию с гражданской атомной энергетикой [на Украине]», ― сказал французский лидер.

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Напомним, ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «добиться конкретных вещей» и не допустить эскалации конфликта на территории Украины. Глава Пятой республики добавил, что среди прочего намерен обговорить с российским лидером вопрос безопасности Запорожской АЭС.

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Как сообщало ИА REGNUM, МАГАТЭ надеется достичь прогресса в решении вопроса безопасности Запорожской АЭС до конца текущего года. Как заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, уже рассматривается конкретное предложение, стороны достигли определённых договоренностей. В их числе ― «не обстреливать АЭС и не стрелять с её территории».