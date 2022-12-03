Санкт-Петербург, 3 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Петербурге на 90-м году жизни умер советский и российский прозаик Илья Штемлер. Об этом поэтесса Татьяна Семенова сообщила корреспонденту TACC.

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Поэтесса рассказала, что Илья Штемлер умер в больнице от последствий коронавируса. Неделю пролежал там в реанимации. 18 января прозаику исполнилось бы 90 лет.

Илья Штемлер родился 18 января 1933 года в Баку. Работал инженером на ленинградском заводе «Геологоразведка», печатался в ленинградской газете «Смена». Избрал особую манеру создания литературных произведений: работал в той отрасли, отношения в которой собирался осветить. Так, произведения автора — «Таксопарк», «Универмаг», «Архив», «Поезд» — вобрали в себя опыт автора в качестве таксиста, проводника поезда, архивиста, инспектора орготдела, администратора коммерческой фирмы.