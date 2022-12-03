Саратов, 3 декабря, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Следователи и прокуратора начали доследственные проверки по факту ДТП с автобусом в Саратове, где в результате аварии пострадали 11 человек. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Саратовской области в Telegram-канале 3 декабря.

Sledcom.ru Сотрудник Следственного комитета

«Следователями СК по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту ДТП в Кировском районе города Саратова, — говорится в сообщении. — <…> По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение».

Отмечается, что следователями СК уже проводится осмотр места происшествия.

Ранее ИА REGNUM передавало слова министра здравоохранения региона Олега Костина о достижении числа пострадавших в результате ДТП в Саратове до 11 человек.