Лондон, 3 декабря, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Дипломатическую бестактность и историческую некомпетентность показала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сравнив Украину с Ирландией, пишет 3 декабря The Daily Telegraph.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

С критикой главы ЕК выступили высокопоставленные британцы после того, как она сказала, что народ Ирландии должен понять чувства жителей Украины, ведь ирландцы знают, «что значит борьба за право на существование» своего государства, «как никто другой».

Оценивая это заявление, экс-член правительства Британии Джейкоб Рис-Могг назвал его «совершенно немыслимым», «недипломатичным, неразумным».

«Это показывает, что она не вполне представляет себе исторические обстоятельства, — сказал Рис-Могг. — Это также демонстрация невежества в области, касающейся отношений между Соединённым Королевством и Ирландией».

По мнению депутата британской Консервативной партии Дэвида Джонса, европейский чиновник позволила себе не просто «бестактность», а очень грубую оплошность. Сравнение ирландского контекста с ситуацией на Украине предельно провокационно.

«Кому-то в Еврокомиссии следует мягко отвести ее в сторонку и указать ей на то, что эти плохо продуманные слова могут иметь самые разрушительные последствия», — сказал Джонс.

В контексте сказанного главой ЕК стоит напомнить, что Брюссель считает Украину «жертвой» в отношениях с Россией.