Камызяк, Астраханская область, 3 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ввёл режим ЧС в городе Камызяке после взрыва в многоэтажном жилом доме. Он побывал на месте ЧП и сообщил об этом, встретившись с жильцами дома в пункте временного размещения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом, в котором произошёл взрыв бытового газа

«Принято решение о введении режима ЧС», — заявил Бабушкин.

Также отмечено, что для ликвидации последствий взрыва создан оперативный штаб. В СК по региону началась проверка, предварительной причиной взрыва назвали утечку газа.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл в городе Камызяке рано утром 3 декабря, около 05:00 по местному времени, в одной из квартир на пятом этаже. В результате взрыва пострадал её 45-летний владелец. Из-за ЧП пришлось эвакуировать из дома 114 жильцов. Для них была организована работа пункта временного размещения.